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Таиланд смягчил коронавирусные ограничения для россиян

Власти Таиланда отменили обязательную регистрацию в Thailand Pass с 1 июля

Власти Таиланда смягчили коронавирусные ограничения для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нововведениям, с пятницы, 1 июля, для всех путешественников отменяется требование обязательной регистрации в Thailand Pass. Также въезжающие в страну отдыхающие больше не обязаны приобретать медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов (примерно 525,1 тысячи рублей).

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Теперь прибывающим в королевство туристам достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации или результаты ПЦР- или антиген-теста, сделанные за 72 часа до вылета в Таиланд. Непривитые или частично вакцинированные путешественники, которые не смогут предъявить отрицательный тест по приезде, должны будут пройти его на месте.

Ранее туроператоры зафиксировали увеличение глубины продаж туров в Таиланд на осеннее-зимний период. Основой причиной увеличения количества ранних бронирований стало желание россиян сэкономить на проживании — многие отели предоставляют скидки до 50 процентов туристам, готовым заранее оплатить размещение.

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Валентина Процкова
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