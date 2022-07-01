В Турции предрекли превращение Балтийского моря в «озеро НАТО»

Yeni Safak: членство Швеции и Финляндии в НАТО превратит Балтийское море в «озеро» альянса

Турецкий журналист Сернур Яссыкая заявил об угрозе России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он написал в своей статье для Yeni Safak.

По его мнению, членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе может превратить Балтийское море в «озеро НАТО». При этом он считает, что Москва примет ответные меры.

Яссыкая уверен, что после расширения НАТО, под его влиянием альянса окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны.

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — отметил он.

По словам журналиста, в ответ на действия Североатлантического альянса Россия может увеличить присутствие в Балтийском и Северном море. Яссыкая добавил, что последствия расширения НАТО могут повлиять на все геополитическое устройство мира.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования. «То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — отметил генсек.