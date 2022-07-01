Эрдоган оценил вероятность войны с Грецией

Президент Турции Эрдоган заявил, что не планирует начинать войну с Грецией

Анкара не планирует начинать войну с Грецией. Таким образом вероятность конфликта оценил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова публикует РИА Новости.

При этом глава государства указал, что Афины «не стоят за своими словами», и напомнил, что они 147 раз нарушали воздушное пространство страны.

«Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны делать? Отвечают мои [Военно-воздушные силы] ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не спросят ли о том, где наши ВВС?» — задался вопросом президент и заявил, что многие страны пытаются помирить Турцию и Грецию, однако Анкара пока не рассматривает подобный вариант развития событий.

В конце мая Эрдоган предупреждал Афины о недопустимости недружественного отношения к стране. Он также высказался о премьер-министре Греции Кириакосе Мицотакисе фразой «его для меня больше не существует» после того, как глава греческого правительства побывал с визитом в США.