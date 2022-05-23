Эрдоган высказался о премьере Греции фразой «его для меня больше не существует»

Эрдоган заявил, что премьера Греции Мицотакиса после визита в США для него не существует

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил высказался о премьер-министре Греции Кириакосе Мицотакисе фразой «его для меня больше не существует» после того, как глава греческого правительства побывал с визитом в США. Слова главы государства приводит ТАСС по итогам заседания кабинета министров.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара объяснила всем партнерам, что ее подход к расширению НАТО нацелен на борьбу с терроризмом и союзничество. Он указал, что маршрут в Европу «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которую страна обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года, проходит через Грецию.

По словам Эрдогана, Турция договаривалась о том, что к переговорам не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал Соединенные Штаты не продавать государству истребители F-16, добавил президент.

«После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис. В любом случае США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление» — заключил турецкий лидер.

Ранее, 13 мая, парламент Греции одобрил внесение поправок в соглашение с США, которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе. Поправки были внесены в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.