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На Украине назвали два условия для снятия санкций с России

Глава офиса Зеленского Ермак: санкции против РФ должны работать до соблюдения двух условий
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/ Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал два условия снятия санкций с России. По его словам, которые опубликованы на сайте украинского лидера, до их соблюдения рестрикции должны работать.

«Во-первых, Россия должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — подчеркнул политик.

Ермак заявил, что блок о санкционной политике должен войти в проект гарантий безопасности, подготовленный Киевом, и стать эффективным инструментом для предотвращения новых конфликтов.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Украина не согласится на гарантии безопасности для страны, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. Он подчеркнул, что страна нуждается в эффективных гарантиях «для сдерживания будущей агрессии со стороны России» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и других.

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Марина Совина
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