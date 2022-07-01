На Украине назвали два условия для снятия санкций с России

Глава офиса Зеленского Ермак: санкции против РФ должны работать до соблюдения двух условий

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал два условия снятия санкций с России. По его словам, которые опубликованы на сайте украинского лидера, до их соблюдения рестрикции должны работать.

«Во-первых, Россия должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — подчеркнул политик.

Ермак заявил, что блок о санкционной политике должен войти в проект гарантий безопасности, подготовленный Киевом, и стать эффективным инструментом для предотвращения новых конфликтов.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Украина не согласится на гарантии безопасности для страны, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. Он подчеркнул, что страна нуждается в эффективных гарантиях «для сдерживания будущей агрессии со стороны России» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и других.