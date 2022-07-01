Одна популярная услуга стала доступнее в московских МФЦ

Заммэра Москвы Ракова: более 99% услуг доступно в МФЦ вне зависимости от места регистрации

С 1 июля 2022 года россияне могут подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом центре госуслуг. Так, более 99 процентов услуг теперь можно получить в любом МФЦ. Кроме того, вдвое сократился срок оформления российского паспорта — с десяти до пяти дней. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Горожане могут выбрать ближайший к месту работы, учебы или дому центр — это удобно и помогает сэкономить время. Для сравнения — в 2013 году доля услуг, которые можно было получить в любом офисе «Мои Документы» составляла лишь 4 процента Анастасия Ракова заммэра Москвы

Заявитель получит результат уже через шесть дней после обращения, максимум — восемь.

Какие документы понадобятся для подачи заявления о регистрации по месту жительства или по месту пребывания? Документ, удостоверяющий личность; Документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу (документ житель вправе предоставить по собственной инициативе: выписку из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи); Письменное согласие каждого собственника или пользователя жилья, если человек регистрируется не в собственное жилье. Собственник должен поставить подпись лично на приеме в центре госуслуг. При невозможности присутствовать лично, можно оформить нотариальное согласие на регистрацию граждан с указанием периода (согласие не требуется, если прописывают ребенка); Дополнительно при регистрации ребенка: свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей (законных представителей) или их письменные согласия в случае регистрации родителей по разным адресам.

«Помимо этого, в соответствии с федеральными изменениями теперь горожане могут оформить российский паспорт всего за пять рабочих дней вне зависимости от места регистрации. Ранее срок оказания услуги составлял десять дней для москвичей и 30 дней — для горожан, зарегистрированных в других регионах России», — добавила Ракова.

Документы на получение паспорта принимают при достижении 14, 20 и 45 лет, перемене имени, непригодности паспорта и других причинах. Во флагманских офисах «Мои Документы» и Дворце госуслуг на ВДНХ первый паспорт можно получить в торжественной обстановке.

Кроме того, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ теперь можно создать электронные дубликаты бумажных документов, которые будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

Жители смогут использовать их для получения услуг в электронном виде. Мы ежедневно работаем над повышением качества предоставления государственных услуг для наших посетителей Татьяна Порецкова заместитель директора по развитию госуслуг центров «Мои Документы» Москвы

Так, если документ выдан за пределами России, дополнительно необходимо предоставить его нотариально заверенный перевод. В МФЦ отсканируют документы, заверят усиленной квалифицированной электронной подписью и вернут владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат будет размещен в личном кабинете заявителя на портале госуслуг.

На какие документы можно получить электронные дубликаты? Документы воинского учета (военный билет); Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами Российской Федерации; Свидетельство об усыновлении; Документы о трудовой деятельности; Документы об образовании и квалификации, выданные в том числе на территории иностранного государства; Документы, содержащие исторические сведения о месте проживания до 2015 года включительно, в том числе содержащие информацию о гражданах, совместно проживающих в одном жилом помещении; Документы, подтверждающие сведения о расходах гражданина и членов его семьи и являющиеся основанием для назначения субсидий, льгот, пенсий и пособий; Документы, выданные гражданам в ходе гражданского, административного или арбитражного судопроизводства; Документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия; Документы о заработке, доходе, денежном довольствии, содержании; Справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими организациями; Документы об инвалидности, выданные за пределами Российской Федерации; Документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки в соответствии с российским законодательством; Сведения о факте обучения заявителя и (или) членов его семьи младше 23 лет в учебном заведении по очной форме обучения, в том числе сведения о неполучении стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи; Сведения о факте прохождения лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи; Сведения о прохождении военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи; Сведения о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы внутренних дел России, а также из иных органов, где предусмотрено прохождение службы, связанной с правоохранительной деятельностью.





