Одна популярная услуга стала доступнее в московских МФЦ
С 1 июля 2022 года россияне могут подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом центре госуслуг. Так, более 99 процентов услуг теперь можно получить в любом МФЦ. Кроме того, вдвое сократился срок оформления российского паспорта — с десяти до пяти дней. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Горожане могут выбрать ближайший к месту работы, учебы или дому центр — это удобно и помогает сэкономить время. Для сравнения — в 2013 году доля услуг, которые можно было получить в любом офисе «Мои Документы» составляла лишь 4 процента
Заявитель получит результат уже через шесть дней после обращения, максимум — восемь.
Документ, удостоверяющий личность;
Документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу (документ житель вправе предоставить по собственной инициативе: выписку из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи);
Письменное согласие каждого собственника или пользователя жилья, если человек регистрируется не в собственное жилье. Собственник должен поставить подпись лично на приеме в центре госуслуг. При невозможности присутствовать лично, можно оформить нотариальное согласие на регистрацию граждан с указанием периода (согласие не требуется, если прописывают ребенка);
Дополнительно при регистрации ребенка: свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей (законных представителей) или их письменные согласия в случае регистрации родителей по разным адресам.
«Помимо этого, в соответствии с федеральными изменениями теперь горожане могут оформить российский паспорт всего за пять рабочих дней вне зависимости от места регистрации. Ранее срок оказания услуги составлял десять дней для москвичей и 30 дней — для горожан, зарегистрированных в других регионах России», — добавила Ракова.
Документы на получение паспорта принимают при достижении 14, 20 и 45 лет, перемене имени, непригодности паспорта и других причинах. Во флагманских офисах «Мои Документы» и Дворце госуслуг на ВДНХ первый паспорт можно получить в торжественной обстановке.
Кроме того, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ теперь можно создать электронные дубликаты бумажных документов, которые будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале gosuslugi.ru.
Жители смогут использовать их для получения услуг в электронном виде. Мы ежедневно работаем над повышением качества предоставления государственных услуг для наших посетителей
Так, если документ выдан за пределами России, дополнительно необходимо предоставить его нотариально заверенный перевод. В МФЦ отсканируют документы, заверят усиленной квалифицированной электронной подписью и вернут владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат будет размещен в личном кабинете заявителя на портале госуслуг.
Документы воинского учета (военный билет);
Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами Российской Федерации;
Свидетельство об усыновлении;
Документы о трудовой деятельности;
Документы об образовании и квалификации, выданные в том числе на территории иностранного государства;
Документы, содержащие исторические сведения о месте проживания до 2015 года включительно, в том числе содержащие информацию о гражданах, совместно проживающих в одном жилом помещении;
Документы, подтверждающие сведения о расходах гражданина и членов его семьи и являющиеся основанием для назначения субсидий, льгот, пенсий и пособий;
Документы, выданные гражданам в ходе гражданского, административного или арбитражного судопроизводства;
Документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;
Документы о заработке, доходе, денежном довольствии, содержании;
Справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими организациями;
Документы об инвалидности, выданные за пределами Российской Федерации;
Документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки в соответствии с российским законодательством;
Сведения о факте обучения заявителя и (или) членов его семьи младше 23 лет в учебном заведении по очной форме обучения, в том числе сведения о неполучении стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
Сведения о факте прохождения лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
Сведения о прохождении военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
Сведения о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы внутренних дел России, а также из иных органов, где предусмотрено прохождение службы, связанной с правоохранительной деятельностью.