«МегаФон» стал лидером по внедрению технологии VoLTE в России

TelecomDaily назвал «МегаФон» лидером по внедрению технологии VoLTE в регионах

Оператор сотовой связи «МегаФон» стал лидером по количеству регионов, в которых уже работает технология VoLTE, являющаяся продолжением развития сетей четвертого поколения. «МегаФон» подключил VoLTE в 82 регионах страны. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, изучившее развитие технологии и качественные характеристики ее эксплуатации.

По данным, полученным в результате измерений, качество вызова при использовании VoLTE оценивается на 20 процентов выше. Кроме того, с включенным VoLTE абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд (мс).

Доля звонков по VoLTE у «Мегафона» составляет 40 процентов (в Москве — 60 процентов). Самое высокое качество соединения с использованием VoLTE зафиксировано у компании в Казани.

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого года первыми запустили технологию для наших абонентов, находящихся в международном роуминге, — рассказал "Ленте.ру" технический директор "МегаФона" Алексей Титов. — Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54 процента. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40 процентов от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю этой технологии приходится почти 60 процентов».

Ранее сети LTE не были предназначены для передачи голоса — для осуществления вызова для них разработали так называемый Circuit Switched Fallback (CSFB), переводивший телефон в сеть 2G и 3G (соответственно, от операторов требовалось поддерживать работу стандартов GSM и UMTS). Появление VoLTE должно было упростить операторам обслуживание сети, а абонентам — обеспечить улучшение качества голосовых соединение на 10-15 процентов и ускорение дозвона как минимум на 1 секунду.

Согласно данным экспертов TelecomDaily, по ключевым параметрам разница в качестве между VoLTE и CSFB еще заметнее. При восприятии речи на слух VoLTE стабильно получает более 4 баллов из 5 возможных (максимальная оценка в сети «МегаФон» — 4,31 из 5), в то время как в CSFB операторы набирают в пределах 3,8 (максимум тоже у «МегаФона» — 3,81).