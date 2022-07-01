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Названы главные ошибки при установке пластиковых окон

Эксперт Уланов назвал главные ошибки при установке окон

Фото: Unsplash

Россиян предупредили о распространенных ошибках при установке пластиковых окон. Главные риски назвал специалист технического отдела VEKA Rus Александр Уланов «РИА Новости».

Первое место в списке эксперта заняла халатная подготовка оконного проема. Перед началом установки нового окна важно полностью удалить грязь и остатки штукатурки, а также заделать все неровности. «На неровные и грязные основания герметизирующие материалы просто не приклеятся, что в дальнейшем может сильно повлиять на прочность конструкции», — пояснил Уланов. Многие компании обещают провести подготовку за десять минут однако, качественное выполнение такой задачи займет не менее 40 минут.

Вторая часто встречающаяся ошибка — пренебрежение правилами. Рама обязательно должна закрепляться в проеме с помощью анкерных пластин, а сверлить ПВХ-профиль насквозь нельзя, так как в таком случае нарушается герметичность внутренней плоскости и увеличивается риск коррозии и разрушения при попадании внутрь воды в дождливую погоду. Рабочим также следует использовать не только монтажную пену, но и пароизоляционную ленту для более надежной защиты от жидкостей.

В апреле россиянам назвали основные ошибки при перепланировке квартир. Самыми распространенными из них стали снос одной из несущих стен, объединение балкона с жилой частью и увеличение площади кухни или ванной за счет уменьшения других комнат.

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