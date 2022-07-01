Дерматолог предупредила об опасности загара для некоторых категорий людей

Дерматолог Елена Скорогудаева: загар противопоказан людям со светлыми или рыжими волосами

Загар может быть опасен для некоторых категорий людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог Елена Скорогудаева.

В первую очередь загар противопоказан обладателям розовой кожи, голубых глаз и рыжих волос. У них в организме не синтезируется природный пигмент меланин, который формирует защиту от солнца, из-за чего эта категория людей сразу обгорает, предупредила дерматолог. Кроме того, их кожа особенно подвержена ускоренному фотостарению и образованию злокачественных раковых опухолей, объяснила Скорогудаева.

Также медик предупредила, что с осторожностью стоит находиться на солнце людям со светлыми волосами. По ее словам, ультрафиолет представляет для них опасность, потому что провоцирует развитие розацеа, к которому склонен этот тип людей.

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