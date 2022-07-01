Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Дерматолог предупредила об опасности загара для некоторых категорий людей

Дерматолог Елена Скорогудаева: загар противопоказан людям со светлыми или рыжими волосами

Фото: Etienne Girardet / Unsplash

Загар может быть опасен для некоторых категорий людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог Елена Скорогудаева.

В первую очередь загар противопоказан обладателям розовой кожи, голубых глаз и рыжих волос. У них в организме не синтезируется природный пигмент меланин, который формирует защиту от солнца, из-за чего эта категория людей сразу обгорает, предупредила дерматолог. Кроме того, их кожа особенно подвержена ускоренному фотостарению и образованию злокачественных раковых опухолей, объяснила Скорогудаева.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
«Они дарили ощущение нормальной жизни» История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
«Они дарили ощущение нормальной жизни»История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
21 февраля 2021

Также медик предупредила, что с осторожностью стоит находиться на солнце людям со светлыми волосами. По ее словам, ультрафиолет представляет для них опасность, потому что провоцирует развитие розацеа, к которому склонен этот тип людей.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила анализы, которые надо регулярно сдавать женщинам, не желающим умереть раньше времени. Специалистка заявила, что к списку жизненно важных относятся общий анализ крови и мочи, анализ крови на липидограмму, проверка уровня гормонов ТТГ, инсулина и витамина D3.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Стало известно о новой возможности в WhatsApp
Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»
В фонде прокомментировали данные об ухудшении здоровья Горбачева
В США назвали лучшую построенную Россией подлодку
Стали известны результаты переговоров Армении и Турции
В Госдуме подготовили проект о новом выходном в России
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Легионер «Спартака» решил приостановить контракт с клубом
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.