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Врач озвучила список анализов для не желающих умереть раньше времени женщин

Эндокринолог Павлова: каждой женщине следует сдать кровь на липидограмму и гормон ТТГ

Фото: Shutterstock

Каждой женщине независимо от возраста следует регулярно делать общий анализ крови и мочи, сдавать кровь на липидограмму, гормон ТТГ, а также проверять уровень инсулина и витамина D3, заявила эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она озвучила перечень необходимых обследований, который иронично нарекла списком анализов, которые «надо сдавать женщинам, чтобы не умереть раньше времени».

Врач отмечает, что список анализов, которые она рекомендует к сдаче, обширный. Данный перечень может быть сокращен по усмотрению врача, который после личного осмотра убедится, что некоторые диагнозы маловероятны. «Так что главный совет — ищите хорошего врача! Гинеколога, эндокринолога, терапевта», — сообщила Павлова.

Кроме того, эндокринолог рекомендует желающим сохранить здоровье россиянкам чаще делать УЗИ малого таза, молочных желез и органов брюшной полости. Женщинам до периода менопаузы она советует дополнительно сдать кровь на гормоны с первого по пятый день цикла, анализы на фертильные гормоны ФСГ и ЛГ, прогестерон, эстрадиол и тестостерон.

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Для женщин во время и после менопаузы Павлова добавила еще несколько необходимых анализов крови — на гормоны пролактин и паратгормон. «Еще раз повторю, сдавать анализы и проводить исследования — этого маловато для здоровой жизни. Нужно найти врача, который сможет все это правильно интерпретировать и назначать лечение», — заключила эндокринолог.

Ранее были названы убивающие здоровье и молодость привычки женщин после 40 лет. По словам экспертов, отказ от фруктов и регулярные недосыпы ускоряют старение.

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Елена Матвиенко
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