«Лента.ру» выпустила спецпроект об успехах российского кино, моды и красоты

Спецпроект «Здесь и сейчас» рассказывает об успехах россиян в кино, моде и красоте

«Лента.ру» выпустила спецпроект «Здесь и сейчас» об успехах россиян в индустрии кино, моды и красоты, которые в последние десятилетия переживают бум. В 21 лонгриде будет показано, что стоит за триумфом отечественных кино-, фэшн- и бьюти-специалистов и как им удалось завоевать сердца россиян и покорить Запад.

Проект рассказывает о том, как кинематограф, мода и бьюти-индустрия оказались готовы к новым политическим и социальным реалиям, предполагающим для России опору на свои силы практически в каждой сфере жизни.

Среди затронутых тем — небывалый успех российского авторского кино, которое в 2021-м и начале 2022 года оказалось широко представлено на самых престижных международных фестивалях, а на некоторых из них, включая Канны и Берлин, и вовсе было удостоено заметных призов. Более того, спецпроект рассказывает, почему артхаус отечественного производства будет востребован и российскими зрителями и как снимающие его молодые режиссеры не боятся поднимать сложные темы местной жизни.

В спецпроекте «Здесь и сейчас» также рассказывается о том, как российская анимация, опираясь на богатую традицию советской мультипликации, смогла завоевать популярность зрителей по всему миру и создала такие узнаваемые мультбренды, как «Маша и медведь», «Смешарики» и «Фиксики».

2020-е — еще и время расцвета российских сериалов. Благодаря выходу на рынок производства контента стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров качество многосерийных проектов резко выросло, и теперь отечественные сериалы без стеснения смотрит и обсуждает вся страна. Тексты проекта «Здесь и сейчас» объясняют, почему это стало возможно и как это привело к улучшению привычек и уровня жизни россиян.

Заметный прогресс переживает и индустрия коммерческого кино. Жанровые и развлекательные фильмы из России собирают сотни миллионов рублей в прокате, а некоторые из придуманных россиянами технологий теперь используют кинематографисты по всей планете. Спецпроект показывает, как этот процесс сменил собой упадок, в котором российское кино находилось после распада СССР.

Российская индустрия моды и красоты тоже переживает бум. Работающие за рубежом специалисты подтверждают, что бьюти-сфера в России гораздо более развита. При этом цены на бьюти-процедуры в стране значительно ниже, чем на аналогичные услуги в Европе и США. Специалистов из России особо ценят за рубежом. Они покоряют сердца звезд мировой величины. Свою внешность российским экспертам по красоте доверяют Кейт Мосс, семья Кардашьян и голливудские знаменитости.

Кроме того, высокого уровня достигла российская косметика. Отечественные косметические бренды могут конкурировать с иностранными, и при этом стоят дешевле. Благодаря высокому качеству и оригинальным концепциям они завоевывают иностранные рынки.

Развитости бьюти-индустрии не уступает российский фэшн. Отечественные дизайнеры одежды зарекомендовали себя внутри страны и на Западе. Носить одежду с ярлыком Made in Russia стало не только нестыдно, но и модно. «Здесь и сейчас» рассказывает о главных героях на модной арене, показывает, какой вклад они вносят в мировую фэшн-индустрию и как ее меняют.

«Здесь и сейчас» — мультимедийный проект, состоящий из 21 лонгрида. На момент написания новости опубликованы первые восемь материалов.

Здесь и сейчас
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