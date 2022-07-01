В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР

Сенатор Цеков допустил отмену смертного приговора британцам при присоединении ДНР к РФ

Смертная казнь британцев в ДНР может оказаться под вопросом после решения о том, что соответствующее положение в Уголовном кодексе вступит в силу только после 2025 года. Сенатор Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» назвал это возможностью для властей взвесить все возможности и принять решение о казни или помиловании военных.

С 1 июля в Донецкой народной республике (ДНР) вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). При этом ходящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года. Документ размещен на сайте Народного совета ДНР. Согласно заключительным положениям УИК, положения об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Шанс на жизнь

«Думаю, это очень разумный шаг, который дает возможность все тщательно взвесить и принять решение о казни или о помиловании, — считает Цеков. — Мы понимаем, что военные действия будут идти еще долго, много людей окажется в плену, подавляющее большинство из них приговорят к смертной казни. Но ДНР дает себе время на обдумывание этого решения».

Сенатор добавил, что за это время может произойти множество различных изменений. К примеру, ДНР и ЛНР могут войти в состав России, где действует мораторий на смертную казнь.

«Но при этом надо понимать, что и в России ведутся серьезные дискуссии по поводу смертной казни. Кроме того, решение о казни — оно ведь обоюдоострое. Если мы примем решение казнить пленных, то и украинская сторона может принять то же решение, но в отношении уже наших военных. В любом случае, сейчас у британцев появляется шанс. И это достаточно мягкая политика, в отличие от тупой политики Запада», — подчеркнул политик.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.