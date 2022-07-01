В России оценили новую мишень Европы для санкций

Постпред при ЕС Чижов заявил о незначительных последствиях запрета ЕС на золото из России

Запрет на экспорт в Европу российского золота, которое может стать новой мишенью для санкций, не приведет к экономическим проблемам, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире «России 24». Его оценки о незначительных последствиях мер цитирует ТАСС.

«Опасаться, что какие-то решения применительно к российскому золоту сильно повлияют на российскую экономику, было бы явным преувеличением. По сути дела, тот экспорт золота, который в последние годы имел место из нашей страны, был минимальным», — заявил постпред России.

О планах ввести ограничения в отношении сектора ранее узнало агентство Bloomberg. Подготовка к введению нового пакета санкций продолжается, и некоторые страны намерены добиваться включения в список большего числа мер еще до того, как очередные ограничения будут представлены на одобрение членам ЕС.

Меры в отношении золота ранее анонсировали государства «Большой семерки». Россия находится на втором месте в мире по добыче золота, а экспорт продукции в 2021 году оценивался в сумму более 15 миллиардов долларов.