Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России оценили новую мишень Европы для санкций

Постпред при ЕС Чижов заявил о незначительных последствиях запрета ЕС на золото из России
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Запрет на экспорт в Европу российского золота, которое может стать новой мишенью для санкций, не приведет к экономическим проблемам, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире «России 24». Его оценки о незначительных последствиях мер цитирует ТАСС.

«Опасаться, что какие-то решения применительно к российскому золоту сильно повлияют на российскую экономику, было бы явным преувеличением. По сути дела, тот экспорт золота, который в последние годы имел место из нашей страны, был минимальным», — заявил постпред России.

О планах ввести ограничения в отношении сектора ранее узнало агентство Bloomberg. Подготовка к введению нового пакета санкций продолжается, и некоторые страны намерены добиваться включения в список большего числа мер еще до того, как очередные ограничения будут представлены на одобрение членам ЕС.

Меры в отношении золота ранее анонсировали государства «Большой семерки». Россия находится на втором месте в мире по добыче золота, а экспорт продукции в 2021 году оценивался в сумму более 15 миллиардов долларов.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Стало известно о новой возможности в WhatsApp
Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»
В фонде прокомментировали данные об ухудшении здоровья Горбачева
В США назвали лучшую построенную Россией подлодку
Стали известны результаты переговоров Армении и Турции
В Госдуме подготовили проект о новом выходном в России
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Легионер «Спартака» решил приостановить контракт с клубом
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.