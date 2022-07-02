Россиянин попытался напугать полицейских гранатой и погиб

Житель Северной Осетии погиб, угрожая полицейским гранатой

Житель Северной Осетии погиб, подорвавшись на гранате, которой он угрожал полицейским — сотрудники ГИБДД собирались составить протокол на его товарища за езду в нетрезвом виде. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, инцидент произошел в городе Алагире: Сталбек Хацаев ехал на авто, за рулем был его товарищ. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Неподалеку от дома Хацаева машину остановили сотрудники ГИБДД. Тогда фигурант прямо во время разбирательств с полицейскими сходил домой и вернулся с ручной гранатой. Россиянин угрожал взорвать ее и пытался таким образом убедить полицейских не составлять протокол о езде в нетрезвом виде.

В какой-то момент граната взорвалась, мужчина погиб. Информации о других пострадавших нет. Дома у Хацаева нашли самодельный оружейный арсенал. Среди найденного — автомат, сделанный из ножек школьных стульев. Сообщается, что погибший по профессии был фрезеровщиком.

Ранее сообщалось, что россиянин угрожал медикам взрывом гранаты. Когда медики прибыли на помощь жителю дома на улице Беловежской, получившему серьезную травму, вместо благодарности пострадавший начал сыпать угрозами, а затем заперся в квартире, откуда выкрикивал различные требования, обещая, что взорвет гранату.

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