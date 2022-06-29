Россиянин угрожал медикам взрывом гранаты

В Москве задержали мужчину, угрожавшего гранатой бригаде скорой помощи

В Москве полицейские задержали россиянина, угрожавшего гранатой бригаде скорой помощи. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, медики прибыли на помощь жителю дома на улице Беловежская, получившему серьезную травму. Однако мужчина вместо благодарности начал сыпать угрозами, а затем заперся в квартире, откуда выкрикивал различные требования, обещая, что взорвет гранату.

Дебошира задержали, а после провели осмотр квартиры, где обнаружили предмет, похожий на гранату. По данным источника агентства, нарушителя спокойствия возмутило, что его не взяли добровольцем на выполнение задач в рамках специальной военной операции.

27 июня сообщалось, что в Ялте двое коммунальщиков подорвались на гранате времен Великой Отечественной войны во время выполнения работ.