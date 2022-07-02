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Байдена обвинили в госизмене из-за помощи Украине

Бывшая конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за помощи Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в госизмене из-за помощи Вашингтона Киеву. Об этом пишет ТАСС.

По словам экс-конгрессвумен, Байдену не раз задавали вопросы о конечной цели помощи Украине, однако в Белом доме не дают четкого ответа о выгоде Вашингтона. Габбард сделала вывод, что президент Украины Владимир Зеленский имеет сильное влияние на принятие решений американской стороны.

«Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена», — заявила она в упрек американскому лидеру.

В начале июля пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил сообщил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов. Байден утверждал, что пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.

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Варвара Кошечкина
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