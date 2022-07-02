Активист попытался сжечь себя на акции против ЛГБТ в Грузии

Активист поджег себя на акции против ЛГБТ в Тбилиси, его попытались потушить в фонтане

Мужчина с криком «Не хочу жить в стране грешников» попытался сжечь себя на акции против ЛГБТ перед зданием парламента в центре столицы Грузии. Об этом субботу, 2 июля, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

По данным издания, представители «Консервативного движения» и «Альт-инфо» вместе со священниками выступали против мероприятий, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках «Недели прайда».

Участники акции-противодействия пришли к зданию парламента с плакатами, транспарантами и грузинскими флагами; они перекрыли движение по проспекту. В какой-то момент один из присутствующих мужчин облил себя себя бензином и поджег. Другие участники акции бросили его в фонтан. Позже пострадавшего увезли на скорой в клинику.

Летом 2021 года в Тбилиси ЛГБТ-активисты добились отмены «Марша достоинства», запланированного на 5 июля, после того, как в центре города собрались несколько тысяч противников акции. Практически одновременно с этим патриархия Грузии негативно расценила действия ЛГБТ-движения и начавшиеся антиправительственные акции в стране и призвала граждан сохранить мир и любовь в обществе.