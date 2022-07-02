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Байдена обвинили в нарушении предвыборных обещаний

WP: новые предложения администрации Байдена расходятся с его предвыборными обещаниями

Фото: Tom Brenner / Reuters

Газета Washington Post (WP) обвинила президента США Джо Байдена в том, что новые предложения его администрации о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения.

«Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года», — отмечает издание.

Также газета напомнила, что Байден в ходе предвыборной компании обещал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях. Обнародованный план раскритиковали в комитете палаты представителей по природным ресурсам, его глава Рауль Грихальва опубликовал заявление о том, что новые предложения проигрышны для американцев.

Ранее публицист Эд Бродоу заявил, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе. В своей статье для American Thinker (AT) он назвал пять причин отправить американского лидера в отставку.

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Марина Совина
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