Большинство американцев высказались против переизбрания Байдена

Hill: 70 процентов американцев против переизбрания президента США Байдена в 2024 году

Более 70 процентов американцев выступили против переизбрания действующего президента США Джо Байдена в 2024 году. Об этом пишет газета Hill со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS-Harris.

Так, по данным исследования, 71 процент респондентов считает, что Байдену не стоит вновь баллотироваться на пост главы государства, в то время как противоположного мнения придерживаются 29 процентов. При этом в числе противников повторного выдвижения Байдена около половины считают, что он «плохой президент», треть указали на его возраст, а четверть заявили о необходимости перемен в руководстве США.

«Президент Байден может снова изъявить желание баллотироваться, однако избиратели говорят "нет" идее второго президентского срока, выражая осуждение проделанной им работе», — сказал директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит издание, добавив, что только 30 процентов сторонников демократов отдали бы голос за него даже в ходе праймериз Демократической партии.

Ранее публицист Эд Бродоу заявил, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе. В своей статье для American Thinker (AT) он назвал пять причин отправить американского лидера в отставку.