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В США заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциям

Опрошенные CBS аналитики заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциям

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Несмотря на многочисленные санкции Запада против России, рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в текущем году. Такое мнение выразили опрошенные американским телеканалом CBS эксперты.

«Рубль подскочил на 45 процентов по отношению к доллару с января», — говорится в статье. Аналитики пояснили, что обычно страна, которая сталкивается с ограничительными мерами США и Евросоюза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов, что приводит к падению национального платежного средства.

В то же время профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель признал, что в случае с Россией сложилась нестандартная ситуация. Отмечается, что Москва предприняла невероятно энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу. Вместе с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его, говорится в публикации. Аналитики заключили, что устойчивость национальной валюты означает, что Россия защищена от карательных мер Запада.

29 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.

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Марина Совина
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