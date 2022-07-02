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В США назвали три способа разрешить конфликт на Украине

WP: Западу нужно способствовать перемирию на Украине и предложить три подхода переговоров

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

В США назвали способы разрешить конфликт на Украине. Как заявил в статье для The Washington Post старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований в Брукингском институте Майкл О'Хэнлон, Западу нужно способствовать перемирию и предложить три подхода для переговоров.

По словам автора материала, первый из них подразумевает референдум по вопросу суверенитета спорных территорий. Ему должен предшествовать «период охлаждения», когда избирателям необходимо будет решить, хотят ли они остаться в составе Украины, присоединиться к России или обрести независимость.

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Подчеркивается, что на референдуме должны присутствовать международные наблюдатели, а право голоса будут иметь все граждане, даже те, кому пришлось покинуть свое место жительства из-за военных действий.

Второй способ предполагает воздание автономных зон, которые одновременно будут частью России и Украины, как, например, город Брчко в Боснии, указал О'Хэнлон. По его мнению, подобный подход можно применить к Мариуполю и тем районам, которые составляют «сухопутный коридор» в Крым.

Третьим вариантом развития событий автор статьи называет период, когда Москва и Киев на некоторое время не будут соглашаться друг с другом. Стороны в этот момент попытаются сесть за стол переговоров и, возможно, пересмотрят свои позиции в дальнейшем. Это позволит отсрочить тяжелые ситуации.

«Стоит отметить, что, даже если применить все эти три подхода в том или ином их сочетании, переговоры между сторонами будут очень тяжелыми. Но теоретически в ближайшие несколько недель уже можно будет предложить и обсудить рамки, которые, вероятно, удастся согласовать и принять до конца лета», — резюмировал О’Хэнлон.

Ранее кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что пока действия на фронте не расставят все точки над «i» рассуждать о переговорах между президентами России и Украины можно только в гипотетическом ключе.

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Марина Совина
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