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Забронировавший люкс с панорамными окнами на Лондон турист получил вид на стену

Британец забронировал люкс за тысячу фунтов и получил вид на стену вместо панорамы Лондона

Фото: @Jerone1234 / Tripadvisor

Британский турист, забронировавший люкс в пятизвездочном отеле Лондона с видом на Тауэрский мост, разочаровался из-за несоответствия номера и фотографий на сайте. Об этом пишет Mirror.

Как признался путешественник, три ночи проживания в номере обошлись ему в тысячу фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей). Он ожидал, что получит панорамные окна с видом на подвесной Тауэрский мост над рекой Темзой. По его словам, именно такой вид рекламировался на сайте отеля.

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Однако вместо «идиллистического» вида на Лондон он увидел стену соседнего здания. Кроме того, от снимков отличался и дизайн номера: в комнате стоял другой журнальный столик и напольный торшер, а также отсутствовали узорчатые подушки и живые цветы.

Администраторы гостиницы объяснили, что фотографии на веб-сайте несут исключительно справочный характер, так как не все номера идентичны друг другу. В итоге туристу вернули деньги за оставшиеся две ночи, от которых он отказался — при этом мужчина уточнил, что это произошло только после ряда жалоб в социальных сетях и претензий к руководству отеля.

Ранее в июне пассажирка лоукостера заказала сэндвич на борту и расстроилась из-за своего обеда до слез. Как оказалось, заявленная в меню начинка не соответствовала действительности — вместо курицы девушка получила майонез с пучком салата.

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Дарья Рыбак
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