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Пассажирка самолета заказала на борту обед и расстроилась до слез от его вида

Девушка расстроилась до слез из-за несоответствия реального обеда на борту картинке в меню

Фото: @teganinsleyox

Пассажирка британского лоукостера Jet2 заказала сэндвич на борту самолета и расстроилась до слез из-за несоответствия реального обеда картинке из меню. Видео обеда, которое девушка опубликовала в TikTok, быстро стало вирусным — на это обратило внимание издание Metro.

Как рассказала путешественница, она решила заказать спецпитание во время рейса из Бирмингема в Марбелью — девушка была голодной, поэтому выбрала сытный на вид сэндвич за 4,3 фунта стерлингов (почти 300 рублей).

Однако ожидания пассажирки не оправдались. Вместо сэндвича с большим количеством начинки ей принесли два куска хлеба с майонезом и пучком салата — обещанной курицы в нем не было. На видео можно услышать, как туристка плачет от разочарования, — в итоге она положила между хлебом чипсы.

Ранее в сентябре 2021 года британский турист купил билет в первый класс поезда, следовавшего из Бирмингема в Эдинбург, и пожаловался на питание. Пассажир решил приобрести билет по более дорогому тарифу, понадеявшись на высокий уровень сервиса. Однако вместо обещанного обеда путешественникам принесли один тост, чашку чая и хлопья с молоком.

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Мария Гейн
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