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Семье погибшего при взрыве в Белгороде выплатят три миллиона рублей

Губернатор Белгородской области заявил о выплате компенсации семье погибшего при взрыве

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Семье погибшего при взрыве в Белгороде гражданина России выплатят денежную компенсацию в размере трех миллионов рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Семьям, гражданам Российской Федерации мы выплатим три миллиона рублей из резервного фонда, так же как мы это делаем, помогая семьям военнослужащих, погибших во время выполнения специальной военной операции», — пообещал Гладков.

Кроме того, он добавил, что раненых в результате попадания одной из ракет на жилой квартал в случае необходимости отправят на лечение в Москву, а также выплатят по 500 тысяч рублей из областного бюджета и предоставят поездку в санаторий. Все выплаты раненым и погибшим планируют произвести до конца следующей недели.

Ранее в Минобороне заявили о преднамеренном ударе Киева баллистическими ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где отсутствуют военные объекты.

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Елена Апазиди
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