Мэр сыграл свадьбу с крокодилом

Daily Mail: мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на крокодиле

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула, штат Оахака, Виктор Уго Соса женился на крокодиле. Об этом сообщает Daily Mail.

Соса и его семилетняя избранница по кличке Маленькая Принцесса были одеты в традиционные свадебные наряды. Жители города устроили грандиозный праздник с музыкой и плясками. Жених пронес невесту по улицам на руках, а мужчины обмахивали ее шляпами. После свадьбы Соса поцеловал Маленькую Принцессу и станцевал с ней. Невесте на всякий случай перевязали пасть, чтобы жених не пострадал.

«Я очень счастлива и горжусь своими корнями. Это очень красивая традиция», — сказала Элия Эдит Агилар, которая стала крестной матерью крокодила и организовала церемонию. Женщина добавила, что сыграть такую важную роль в мероприятии было для нее большой честью и она провела много времени, подбирая для невесты достойный наряд.

Согласно местным поверьям, рептилия считается божеством, олицетворяющим Мать-землю, а ее брак с «лидером племени» символизирует соединение мира богов и мира людей. Кроме того, считается, что брак мэра города с крокодилом принесет рыбакам удачу.

Традиция свадьбы глав поселения с рептилиями отслеживается как минимум до XVIII века, хотя, скорее всего, она появилась еще в те времена, когда коренное население Центральной Америки не встретилось с европейцами.

В 2017 году сообщалось, что предыдущий мэр Сан-Педро-Уамелула также женился на самке крокодила. Перед церемонией рептилию тоже облачили в белое платье и крестили.

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