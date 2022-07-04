Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Отдыхающие отогнали шваброй похожую на акулу рыбу вблизи турецкого курорта

В Мармарисе отдыхающие приняли за акулу средиземноморского саргана и отогнали его шваброй

На берегу турецкого курорта Мармарис отдыхающие шваброй отогнали рыбу, похожую на акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.

По сведениям издания, инцидент произошел в море на общественном пляже. Когда один из отдыхающих закричал, что в воде акула, другой турист достал швабру и начал прогонять морского обитателя, подплывшего близко к берегу.

Происходящее сняли на видео и выложили в сеть. Впоследствии в комментариях под роликом разгорелись споры пользователей. Одни утверждали, что видели акулу, другие приводили доказательства того, что это средиземноморский сарган, которого из-за большого плавника часто принимают за акулу.

Позже власти Мармариса также опубликовали в соцсетях комментарий. «Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — говорится в сообщении.

Ранее россиянам предсказали снижение стоимости авиабилетов в Турцию на курорты Эгейского моря. С середины июля «Аэрофлот» запускает рейсы в Анталью и Стамбул.

Что делать?
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Очевидица рассказала о падении беспилотника в Таганроге
Россиянам разъяснили оформление прав на старые гаражи
Известная актриса дала совет по избавлению от токсичных мыслей
Названо число погибших при беспорядках в Каракалпакии
Бывшую замдиректора российской компании осудят за мошенничество
Отдыхающие отогнали шваброй похожую на акулу рыбу вблизи турецкого курорта
Немецкий тренер лыжников-чемпионов выступила в поддержку российских спортсменов
Популярный ведущий раскрыл отношение к Урганту
Блогерша отказалась ретушировать растяжки на фото и восхитила фанатов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.