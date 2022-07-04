Отдыхающие отогнали шваброй похожую на акулу рыбу вблизи турецкого курорта

В Мармарисе отдыхающие приняли за акулу средиземноморского саргана и отогнали его шваброй

На берегу турецкого курорта Мармарис отдыхающие шваброй отогнали рыбу, похожую на акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.

По сведениям издания, инцидент произошел в море на общественном пляже. Когда один из отдыхающих закричал, что в воде акула, другой турист достал швабру и начал прогонять морского обитателя, подплывшего близко к берегу.

Происходящее сняли на видео и выложили в сеть. Впоследствии в комментариях под роликом разгорелись споры пользователей. Одни утверждали, что видели акулу, другие приводили доказательства того, что это средиземноморский сарган, которого из-за большого плавника часто принимают за акулу.

Позже власти Мармариса также опубликовали в соцсетях комментарий. «Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — говорится в сообщении.

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