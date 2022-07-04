Отдыхающие отогнали шваброй похожую на акулу рыбу вблизи турецкого курорта
На берегу турецкого курорта Мармарис отдыхающие шваброй отогнали рыбу, похожую на акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.
По сведениям издания, инцидент произошел в море на общественном пляже. Когда один из отдыхающих закричал, что в воде акула, другой турист достал швабру и начал прогонять морского обитателя, подплывшего близко к берегу.
Происходящее сняли на видео и выложили в сеть. Впоследствии в комментариях под роликом разгорелись споры пользователей. Одни утверждали, что видели акулу, другие приводили доказательства того, что это средиземноморский сарган, которого из-за большого плавника часто принимают за акулу.
Позже власти Мармариса также опубликовали в соцсетях комментарий. «Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — говорится в сообщении.
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