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Россиянам предсказали снижение стоимости авиабилетов в Турцию

«Аэрофлот» запускает рейсы в Бодрум и Даламан с 15 июля

Фото: Nordwindairlines / Globallookpress.com

Россиянам предсказали снижение стоимости авиабилетов в Турцию — с середины июля «Аэрофлот» запускает рейсы на Эгейское море. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что, помимо рейсов в Анталью и Стамбул, авиаперевозчик теперь будет совершать перелеты в Бодрум и Даламан на борту Airbus A320.

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В туристической отрасли подчеркнули, что тарифы российской авиакомпании выгоднее турецких Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Так, билет в Бодрум в одну сторону 15 июля стоит 25,1 тысячи рублей. При этом к концу июля перелет подешевеет до 15,9 тысячи рублей.

В то время как за рейс Pegasus Airlines придется заплатить 64,3 тысячи рублей, а стоимость билета Turkish Airlines составляет от 44,3 тысячи до 68,5 тысячи рублей.

В АТОР пояснили, что столь высокие тарифы у турецких авиакомпаний связаны тем, что в свободной продаже сейчас мало билетов — основную часть мест раскупили туроператоры.

Ранее стало известно о значительном повышении стоимости летнего отдыха в Турции. Так, цены на туристические путевки повысились на 50 процентов.

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Ксения Жарова
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