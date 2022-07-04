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Украинские власти заявили о выходе из Лисичанска без потерь

Украинские власти Луганской области заявили о выходе ВСУ из Лисичанска без потерь

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Украинские военные покинули Лисичанск, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь. Об этом рассказал глава назначенной Киевом военной администрации региона Сергей Гайдай в интервью BBC Russian.

«Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу», — заявил Гайдай.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад страны, чтобы продолжить вести боевые действия оттуда. При этом политик заявил, что это не означает «проигранной войны».

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР), в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.

Алевтина Запольская
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