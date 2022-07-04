В Испании и Португалии спрогнозировали наступление рекордных засух

Nature Geoscience: Азорский антициклон вызовет рекордные засухи на Пиренейском полуострове

Исследователи прогнозируют, что в некоторых районах Испании и Португалии могут наступить рекордные за последнюю тысячу лет засухи из-за изменения климата. Непосредственной причиной является Азорский антициклон — область высокого давления, которая оказывает значительное влияние на погоду в Западной Европе. Результаты исследования, проведенного учеными Университета штата Айова, океанографического института в Вудс-Холе и Университета штата Нью-Мексико, опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В регионе Пиренейского полуострова выпадает в среднем 732 миллиметра дождевых осадков в год, при этом 40 процентов приходится на зимние месяцы. Однако на протяжении второй половины XX века было зафиксировано устойчивое снижение количества годовых осадков на 5-10 миллиметров за десятилетие.

Моделирование климата за последние 1200 лет показало, что Азорский антициклон начал расти около 200 лет назад, начиная с 1850 года, когда стало увеличиваться индустриальное загрязнение атмосферы. В XX веке из-за антропогенного глобального потепления эта система высокого давления ускорила свой рост, вызвав более засушливые зимы в западной части Средиземноморья. Согласно прогнозам, к концу XXI века уровень осадков в регионе может упасть еще на 10-20 процентов, что сделает местное сельское хозяйство наиболее уязвимым в Европе.

Азорский антициклон продолжит расширяться по мере увеличения парниковых газов в атмосфере Земли, что приведет к значительному повышению риска экстремальных засух на Пиренейском полуострове. Площади, подходящие для выращивания винограда, могут к 2050 году сократиться как минимум на четверть и потенциально почти полностью исчезнуть из-за острой нехватки воды. Исследователи также предсказывают 30-процентное падение производства оливок в регионах на юге Испании к 2100 году.