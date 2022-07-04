Россиянам назвали страны с квартирами по цене московской «двушки»

«Газета.Ru»: в ОАЭ и Латвии можно купить жилье по цене московской двухкомнатной квартиры

Странами, где можно купить жилье по цене двухкомнатной квартиры в Москве, оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Латвия и Кипр. Зарубежные варианты с бюджетом до 15 миллионов рублей назвали россиянам опрошенные «Газетой.Ru» риелторы.

По данным руководителя отдела инвестиций Colife, уполномоченного партнера агентства зарубежной недвижимости CENTURY 21 Яны Идрисовой, в пределах 200 тысяч долларов (10,9 миллиона рублей) в крупнейшем городе ОАЭ Дубае доступны комфортные условия проживания, близость к морю и развитая инфраструктура.

Так, квартиру площадью 71 квадратный метр в районе «Дубай Марина» можно приобрести за 163 тысячи долларов (8,3 миллиона рублей). Жилье обладает просторной спальней, современной ванной комнатой, огромной гостиной, оборудованной кухней с открытой планировкой, встроенными шкафами и балконом с видом на море и пляж. Кроме того, в пешей доступности от дома есть станция метро, море и пристань для яхт.

Другой лот в этом же районе Дубая обойдется чуть дороже — в 231 тысячу долларов (11,7 миллиона рублей). За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 73 квадратных метра в комплексе Marina Diamond 1. Внутри есть просторные зал и спальня с полной меблировкой и ремонтом. Кроме того, будущий владелец жилья сможет за 20 минут добраться до моря. Третий объект в указанной ценовой категории находится в комплексе Yacht Bay. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 69 квадратных метров за 271,5 тысячи долларов (13,8 миллиона рублей). В ней есть также зал и спальня с полной отделкой, а пешком от дома можно добраться до моря и торгового центра Dubai Мarina Мall.

«Во всех трех вариантах, расположенных в "Дубай Марина", в доме имеются бассейн и тренажерный зал общего пользования. Для сравнения, в Москве в районах, аналогичных по удаленности от центра, как Автозаводская, можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью от 40 до 70 квадратных метров по цене от 10 до 23 миллионов рублей. В том же метраже в удаленных районах (Домодедовская, Бибирево, Битца) цены на двухкомнатные квартиры составляют от 5,5 до 10 миллионов рублей», — пояснила Идрисова.

Жилье дешевле 15 миллионов рублей россияне также могут приобрести в Латвии. По словам CEO международного агентства недвижимости Mercury Group Ltd. Ирины Алазовой, трехкомнатную квартиру площадью 71,9 квадратных метра в Риге можно купить за 168 тысяч евро (9,2 миллиона рублей). Как отметила эксперт, будущему владельцу лота будут доступны балкон, сигнализация, парковка, телевидение, интернет, ухоженный зеленый двор с декоративными насаждениями, детская площадка и современная зарядная станция для электромобилей.

«По стоимости "двушки" в Москве можно не только купить апартаменты в новом проекте в центре европейской столицы или у самого моря, но вместе с тем приобрести и вид на жительство в этой стране. Для получения ВНЖ в Латвии достаточно вложить инвестиции на сумму 250 тысяч евро. Однако важно понимать, что до 1 июля 2023 года ВНЖ в большинстве европейских стран не выдается гражданам России и Белоруссии», — уточнила Алазова.

Другим выгодным вложением в зарубежную недвижимость, по словам риелтора, станет покупка жилья в центре Кирении на Кипре. За 120 тысяч фунтов (8,1 миллиона рублей) там можно обзавестись пятикомнатной квартирой с двумя ванными комнатами, балконом, беспроводным интернетом, гардеробной, гостевым туалетом, кабельным телевидением, домашним кинотеатром, просторной верандой и безупречным видом на горы. Однако Алазова отметила, что для получения ВНЖ в этой стране необходимо инвестировать в недвижимость не менее 300 тысяч евро (17,6 миллиона рублей).

Ранее россиянам рассказали о возможности купить в Черногории жилье за рубли. За период с января по март 2022-го количество соответствующих запросов выросло на 33 процента относительно аналогичного периода прошлого года и более чем в 1,5 раза (плюс 62 процента) относительно первых трех месяцев 2020-го.