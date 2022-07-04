Американцы заказали воду в ресторане и неприятно удивились

Семья из США заказала воду в ресторане в Германии и удивилась тому, что она была платная

Пользователь Reddit из США с ником WowCoolFunnyHAHA поделился историей о том, как он и его семья остались неприятно удивлены после похода в ресторан в Германии. По словам парня, он и его близкие не знали, что заказанная ими питьевая вода была платной. В итоге американцам пришлось заплатить за нее внушительную сумму.

«Я сейчас нахожусь в Германии с 20 своими родственниками (двоюродные братья и сестры, дяди и тети, племянники и племянницы и так далее), и недавно мы забронировали столик в небольшом ресторане в маленьком немецком городке, примерно в 20 километрах от Берлина», — поделился американец.

По словам молодого человека, большая часть его близких в качестве напитка предпочла в ресторане питьевую воду. Практически все из них также хотя бы единожды просили официантов заново наполнять им бокалы. Однако когда семья попросила счет, то сумма показалась им достаточно высокой. Близкие WowCoolFunnyHAHA внимательно рассмотрели чек и узнали, что бокал напитка стоил 5 евро (около 280 рублей по текущему курсу).

«Полный провал. Из ресторана мы уходили весьма недовольными», — посетовал рассказчик. В комментариях парень уточнил, что в итоге за воду пришлось заплатить примерно 150 евро (около 8400 рублей по нынешнему курсу). Автор поста также объяснил, что перед заказом он и его близкие не уточнили стоимость воды, так как решили, что она будет бесплатной, как, по его словам, обычно бывает в американских заведениях. «И это была даже не бутилированная вода, а просто вода из-под крана», — заключил он.

В комментариях многие пользователи разделили чувства автора публикации. «Для меня это всегда настоящий культурный шок во время путешествий. Там, где я живу, если заведение не предоставит клиенту бесплатную воду, это может стоить им лицензии на алкоголь», — заметил один из пользователей. «Когда мы были в Праге несколько лет назад, пиво там стоило дешевле бутилированной воды. Меня это поразило», — добавил другой юзер. Вместе с тем многие комментаторы выразили сомнения в том, что ресторан действительно подал семье проточную, а не бутилированную воду.