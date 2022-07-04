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Раскрыты подробности шоу с бывшим резидентом Comedy Club на Первом канале

Вадим Галыгин станет ведущим шоу «Фантастика» с виртуальными аватарами на Первом канале

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст раскрыл подробности шоу, ведущим которого стал популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Так, в новой передаче появятся виртуальные аватары участников, сообщила KP.RU.

В шоу под названием «Фантастика» будут соревноваться 12 анимированных двойников реальных людей, половиной из них будут обычные люди, а другой половиной — знаменитости. Аватары будут повторять мимику, пластику и жесты участников. Созданием виртуальных двойников занималась студия «Союзмультфильм».

Новое шоу Первого канала выйдет на экраны в сентябре. Съемки проходили в Москве, на данный момент они уже завершились. В жюри проекта войдут артисты эстрады и кино. По данным газеты, одним из членов жюри станет российский певец Дима Билан. Еще одно место в жюри займет виртуальный персонаж.

О том, что Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале, ранее сообщила «Экспресс-газета». Комик подтвердил, что его пригласили на роль ведущего, однако не раскрыл детали нового проекта.

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Денис Савосин
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