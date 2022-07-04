Россиянин поймал в своей квартире ужинавшего вора

Житель Нижнего Новгорода застал на своей кухне ужинавшего там вора

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего жителя Автозаводского района города за квартирную кражу. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, около двух часов ночи мужчина зашел в подъезд дома на Заречном бульваре и наугад пытался найти открытую дверь. Вскоре он беспрепятственно проник в квартиру, где спали хозяйка и двое несовершеннолетних детей. Вор забрал ноутбук, планшет и сотовый телефон на сумму более 50 тысяч рублей.

Затем мужчина отправился на кухню и решил поужинать там. Когда супруг хозяйки вернулся домой, то застал вора за вечерней трапезой, позвонил в полицию, и удерживал незваного гостя до прибытия патрульных. Как оказалось, вор сумел проникнуть в квартиру, поскольку сын хозяйки забыл запереть замок после возвращения с тренировки. На кадрах с камеры, установленной у подъезда, видно, как подозреваемый заходит в дом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Подозреваемого поместили в СИЗО, он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Амурской области банда воров получила сроки от 3 до 25 лет колонии за серию квартирных краж и убийство.