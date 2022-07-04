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Россиянка связывала и избивала детей собачьими поводками

Жительница Ивановской области связывала и избивала трех своих детей собачьими поводками

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жительница села Новое Леушино Ивановской области связывала и избивала трех своих детей собачьими поводками. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Следствием установлено, что пострадавшими оказались дети двух, четырех и пяти лет. В издевательствах над несовершеннолетними также заподозрили 34-летнего гражданского мужа россиянки. Жители Ивановской области заявили на допросе, что дети слишком активные. По этой причине они решили связать малышам руки и ноги, чтобы те «не сбежали из дома».

Кроме того выяснилось, что в начале июня старший ребенок пытался сбежать из дома. Тогда семью поставили на профилактический учет. Следователи уже возбудили уголовное дело об истязании малолетних. Кроме того, сотрудники органов опеки начали разбираться в иных обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что в Курганской области мать била ребенка электрошнуром и не давала назначенные ему лекарства. В настоящий момент ребенок живет с отцом.

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Анна Щербакова
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