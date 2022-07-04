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МИД КНР опроверг обвинения НАСА в попытках установить контроль над Луной

МИД Китая опроверг обвинения НАСА в попытках установить контроль над Луной

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг обвинения главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона, заявившего о попытках Китая установить контроль над Луной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«США постоянно ведут клеветническую кампанию против нормальной и практичной деятельности Китая в космосе. Китай решительно возражает против подобных безответственных заявлений», — подчеркнул дипломат.

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Чжао Лицзянь обратил внимание, что Нельсон уже не раз «игнорировал факты» и допускал непродуманные высказывания в адрес КНР. Представитель китайского МИД указал, что Китай выступает против милитаризации космоса и ведения там гонки вооружений.

Ранее глава НАСА заявил, что Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией. По словам Нельсона, сейчас наблюдается «новая гонка по исследованию Вселенной», в которой соревнуются Пекин и Вашингтон. Он также высказал мнение, что на китайской космической станции будут «учить разрушать спутники, принадлежащие другим».

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Анжелика Бережная
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