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В НАСА выразили опасения из-за космической программы Китая

Глава НАСА Нельсон: Китай может высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: Joe Skipper / Reuters

Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией, считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Своими опасениями он поделился с журналистами немецкого Bild, его слова передает ТАСС.

«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: "Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше"», — заявил собеседник издания.

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Варвара Кошечкина
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