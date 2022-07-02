В НАСА выразили опасения из-за космической программы Китая

Глава НАСА Нельсон: Китай может высадиться на Луне и объявить ее своей территорией

Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией, считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Своими опасениями он поделился с журналистами немецкого Bild, его слова передает ТАСС.

«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: "Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше"», — заявил собеседник издания.