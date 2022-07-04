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В российском городе на трубах теплотрассы нашли новорожденного

В Челябинске на трубах теплотрассы обнаружили новорожденного мальчика

Фото: Shutterstock

В Челябинске на трубах теплотрассы обнаружили живого новорожденного мальчика. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что о находке в частном секторе Ленинского района города заявили очевидцы. Ребенка оперативно доставили в больницу.

Информацию о найденном на трубах теплотрассы младенце подтвердила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Проводятся все необходимые обследования, на вид младенцу около месяца, но точно можно будет сказать позже», — уточнила она.

По словам Буториной, полиция уже начала разыскивать родителей мальчика. В рамках действующего законодательства меры жизнеустройства ребенка примут в зависимости от того, будут установлены его родители или нет, заверила она.

Ранее в мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы нашли новорожденную девочку. Полиция начала поиски матери ребенка.

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Анна Щербакова
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