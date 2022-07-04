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В Турции заявили о зависимости работы «зернового коридора» на Украине от России

Глава МИД Турции заявил, что начало работы «зернового коридора» на Украине зависит от РФ

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Начало работы «зернового коридора» на Украине для поставок морем сельскохозяйственной продукции в большей степени зависит от России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«У ООН по данному вопросу имеется объективный и хороший план. Он предусматривает удовлетворение потребностей как России, так и Украины в экспорте. Реализация плана позволит поставлять на мировые рынки зерновые Украины, но до очистки района от мин невозможно создать линии безопасности. Решение вопроса в значительной степени зависит от России. Мы хотим, чтобы проблема была решена с учетом интересов и Украины, и России», — сказал министр.

Ранее стало известно, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, судьба российского судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

Турецкая таможня подтвердила задержание российского грузового судна. По словам сотрудника ведомства, в настоящее время ведется расследование.

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Анжелика Бережная
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