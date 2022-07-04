В Турции заявили о зависимости работы «зернового коридора» на Украине от России

Глава МИД Турции заявил, что начало работы «зернового коридора» на Украине зависит от РФ

Начало работы «зернового коридора» на Украине для поставок морем сельскохозяйственной продукции в большей степени зависит от России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«У ООН по данному вопросу имеется объективный и хороший план. Он предусматривает удовлетворение потребностей как России, так и Украины в экспорте. Реализация плана позволит поставлять на мировые рынки зерновые Украины, но до очистки района от мин невозможно создать линии безопасности. Решение вопроса в значительной степени зависит от России. Мы хотим, чтобы проблема была решена с учетом интересов и Украины, и России», — сказал министр.

Ранее стало известно, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, судьба российского судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

Турецкая таможня подтвердила задержание российского грузового судна. По словам сотрудника ведомства, в настоящее время ведется расследование.