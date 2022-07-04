Москвичам предрекли «супержаркую неделю»

Метеоролог Вильфанд предрек Москве жару, как в Майкопе

Неделя с 4 по 10 июля в столичном регионе будет не просто летней, а «супержаркой», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температурный фон, который установится в этот период, будет больше соответствовать показателям Майкопа. Об этом ученый заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Текущая неделя в Москве будет не просто летняя, а супержаркая. Температура будет соответствовать даже больше температурному фону не Краснодара, а Майкопа», — заявил Вильфанд.

Ученый рассказал, что при высоких температурах, не свойственных для местности, принято объявлять штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды. Такое предостережение будет действовать в Москве до 7 июля.

«Обычно при температуре 30–32 градуса выпускается шторм-предупреждение. Такая погода опасна в условиях мегаполиса особенно для людей пожилого возраста», — высказался он.

В первой половине недели, до 7 июля включительно, не только дневная температура будет высокой, но и ночная, поделился ученый.

Это не менее важно. Так, в ночь на вторник температура будет 17–19 градусов, и это я называю минимальные значения, которые будут наблюдаться между четырьмя и пятью утра. А в центре города — 22–24 градуса. Такая температура характерна за последние годы наблюдения для середины июля днем, а тут она будет ночью. Эта та ситуация, когда человек, даже если будет находиться в помещении с кондиционером, не сможет восстановиться от дневного зноя Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

7 июля станет переходным днем. «Ночь еще будет жаркой, тропической, что совершенно неуместно для наших широт. В спальных районах будет наблюдаться температура 20–21 градус, а в центре города 22–24. Днем уже изменяется циркуляция. Дневная температура в Москве будет 22–27 градусов, то есть фактически опустится на четыре-пять градусов, но все равно она будет выше нормы на два-два с половиной градуса. Причем я уже говорю о нормах новых, пересчитанных», — заявил Вильфанд.

С 7 июля увеличится облачность, добавил синоптик. Настанет время кратковременных дождей, заявил он. «Надо сказать что и 5-го, и 6-го числа не исключаются осадки, однако если они и будут, то настолько эпизодическими и фрагментарными, что большинство москвичей и жителей Подмосковья их даже не заметит. А вот 7-го числа погода будет уже облачная, с прояснениями и осадки будут более заметными. Ливни не прогнозируются, но возможны грозовые явления начиная с послезавтрашнего дня», — сообщил Вильфанд.

Ранее кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие. Он объяснил, почему в теплую погоду нужно пить по два литра воды в день и в какое время опасно находиться на улице.