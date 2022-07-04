Российский веб-сериал покажут на фестивале в Италии

Российский веб-сериал «Восемь разгневанных женщин» покажут на Tuscany Web Fest в Италии

Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» примет участие в международном фестивале веб-сериалов и короткометражных фильмов Tuscany Web Fest, который пройдет в Италии. Об этом пишет ТАСС.

«Нам очень льстит, что пилот сериала оказался так востребован среди международных киносмотров. Tuscany Web Fest будет для нас пятой зарубежной площадкой, где он будет показан. Очень надеемся, что итальянские зрители оценят этот очень эмоциональный и чувственный проект», — рассказал режиссер Александр Сухарев.

Российские зрители смогут посмотреть картину на одной из отечественных онлайн-платформ. Каждый эпизод сериала раскрывает историю одной из восьми разных женщин, которые ходят в салон красоты для того, чтобы рассказать мастеру о своих проблемах. Проект создавался в технике вербатим, при которой актеры разыгрывают реальные монологи.

Сериал «Восемь разгневанных женщин» был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Женщины». Отмечается, что итоги Tuscany Web Fest подведут 9 июля.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что российские картины «Секреты семейной жизни» и «Кибердеревня» получили награды на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии.

