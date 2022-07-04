Школьница похудела назло одноклассникам и прославилась в сети

Школьница Поппи Олив похудела назло одноклассникам и показала фото после трансформации

Школьница Поппи Олив рассказала, как похудела назло одноклассникам и прославилась в сети. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом poppyolive была обеспокоена тем, что не пользовалась популярностью в школе. Девушка призналась, что ее никто не замечал вплоть до выпускного бала. По этой причине она решилась на кардинальную трансформацию.

На размещенных кадрах 20-летняя Олив показала свою внешность до и после похудения. На старых фото заметно, что у блогерши есть лишний вес, в то время как на новых снимкам ее тело выглядит стройным. «Парни никогда не обращали на меня внимание, зато теперь они не могут глаз отвести», — отметила она.

Упомянутый ролик набрал более 91,4 тысячи просмотров на платформе. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение по поводу ее внешнего вида в комментариях. «Ты всегда была прекрасной», «Красива и в прошлом, и в настоящем», «Понимаю. Но ты гораздо сильнее этих глупых мальчишек», — писали зрители.

В мае блогерша из Великобритании Лея Джейн похудела с размера XXXL до размера M и рассказала, как изменилась ее жизнь. По словам девушки, трансформация сделала ее несчастной. В процессе она сделала несколько пластических операций, но каждый раз не была довольна своим внешним видом.