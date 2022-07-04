Врачи развеяли миф о «суперпродуктах»

Врач Елена Ткач заявила, что при проблемах со здоровьем не стоит надеяться на «суперфуды»

Продукты, содержащие множество необходимых человеку веществ и называемые «суперфудами», тоже могут приводить к неблагоприятным последствиям для организма. Миф об исключительной полезности «суперпродуктов» в беседе с «Лентой.ру» развеяли несколько врачей-гастроэнтерологов. В то же время опрошенные изданием диетологи согласились с тем, что «суперфуды» существуют.

«Тенденция на "суперпродукты" — это лишь маркетинг. Любой продукт ограничен по своей питательной нагрузке», — заявила врач-гастроэнтеролог высшей категории, заместитель главврача филиала сети клиник «Поликлиника.ру» Елена Ткач. По ее словам, даже такой полезный продукт, как гречка, приведет к неблагоприятным последствиям, если питаться только им.

Гастроэнтеролог отдельно подчеркнула, что надеяться на «суперпродукты» не стоит тем, у кого уже есть проблемы со здоровьем. «Современная медицина помогает излечить заболевания, а сбалансированный и индивидуально подобранный рацион — это больше профилактика и поддержание активного долголетия», — объяснила Ткач.

Кардиолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» и кандидат медицинских наук Сергей Васильев назвал термин «суперпродукт» странным. Он уточнил, что продукты, полезные для одного человека, могут быть вредными для другого. «Все очень индивидуально», — отметил Васильев.

Не совсем правильным этот термин сочла и гастроэнтеролог того же медцентра Ольга Исаева. «Существуют продукты, в которым много тех или иных минералов, витаминов и прочее. Ну, некоторые называют их "суперпродуктами". Их можно по-разному назвать», — рассказала она.

Однако гастроэнтеролог и диетолог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic Марина Студеникина и диетолог Кристина Плотникова согласились с тем, что «суперфуды» существуют. В то же время они напомнили о важности сбалансированного питания. «Никакие "суперфуды" не восполнят вам того же дефицита белка и необходимых витаминов. Их нужно включать в рацион как дополнение», — предупредила Плотникова. Врач-диетолог Светлана Лисицына добавила, что к «суперпродуктам» относят семена чиа, водоросли, киноа, проросшие зерна злаковых культур, мед, пыльцу, прополис, комбучу (чайный гриб) и другие продукты.