Центр госуслуг района Свиблово открылся после капремонта

Анастасия Ракова: центр госуслуг района Свиблово открылся для москвичей после капремонта

После капитального ремонта 4 июля открылся центр госуслуг района Свиблово. Он стал еще комфортнее и удобнее для жителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня центр госуслуг района Свиблово открылся для москвичей после капитального ремонта. В обновленном офисе посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами. Мы грамотно распределили пространство и увеличили зону ожидания, установили больше компьютеров в зоне электронных услуг и криптобиокабину для оформления загранпаспорта сроком на десять лет. Также мы оборудовали отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака. В этом году мы откроем после капремонта еще восемь центров госуслуг», — рассказала Анастасия Ракова.

Руководитель центра Свиблово Дмитрий Фомин отметил, что посетители смогут не только оформить все нужные услуги, но и провести время ожидания с комфортом. В центре даже создали мини-кафе «Мой кофе».

Помещение офиса встречает посетителей новой отделкой и современной мебелью. А для поддержания благоприятного микроклимата работают централизованные системы вентиляции и кондиционирования.

Особое внимание уделили маломобильной группе граждан — центр усовершенствован для их более комфортного пребывания и передвижения. Для удобства родителей с маленькими детьми есть комфортная комната матери и ребенка, а также детская игровая зона.

Заявители могут воспользоваться и дополнительными сервисами. Например, сделать фото на документы, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью платежных терминалов в зале или в окне приема.

Все посетители, которые придут сегодня в офис, могут стать участниками развлекательной программы. Администратор на ресепшен предложит поучаствовать в викторине и получить приз, а заявителям с детьми — посетить творческий мастер-класс по изготовлению объемного енота из бумаги.

Центр госуслуг «Мои Документы» района Свиблово находится по адресу: Игарский проезд, д. 8 — и открыт для жителей ежедневно с 08:00 до 20:00.