Тимошенко выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной

Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашения между Россией и Украиной

Депутат Верховной Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила против заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Telegraph.

По ее словам, это неприемлемо для Украины. «Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», — сказала она.

Политик призвала страны НАТО ускорить поставки оружия украинской стороне. Она также обвинила российскую сторону в затягивании конфликта.

Ранее Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского объединять все политические силы в стране для защиты независимости. Она назвала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик циничным нарушением фундаментальных норм международного права. По ее мнению, весь демократический мир должен мобилизоваться, показать силу и защитить общие ценности.