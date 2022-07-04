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Токаев похвалил действия властей Узбекистана

Президент Казахстана Токаев похвалил стабилизацию обстановки в бунтующем Каракалпакстане

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал меры властей, принятые в бунтующем регионе Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает «Интерфакс».

Казахстанский лидер похвалил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, отметив своевременность предпринятых действий по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

«Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию», — говорится в сообщении пресс-службы. Токаев также подчеркнул важность этого события для политических и социальных реформ в братском государстве.

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Главы стран также обсудили двусторонние отношения и тему предстоящей встречи лидеров Центральной Азии в Киргизии.

Массовые протесты в республике Каракалпакстан начались 1 июля после решения президента страны лишить регион права на проведение референдума о выходе из состава Узбекистана, которое было закреплено в Конституции. Тысячи человек попали в больницы после протестов в столице республики Нукусе.

Парламент страны отреагировал на события в Каракалпакстане решением сохранить суверенитет республики в проекте поправок в Конституцию страны.

В январе в Казахстане прошли массовые протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Экономические требования быстро сменились политическими, в том числе об уходе из политики бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева. В результате в стране прошел референдум по поправкам в Конституцию. Токаев отметил, что главная цель конституционной реформы — «демократизация страны, расширение возможностей участия народа в управлении».

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Алевтина Запольская
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