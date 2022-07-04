Россиянина осудили на 15 лет за покушение на убийство бизнесмена

Россиянина приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство бизнесмена в 2013 году

В Ульяновске суд приговорил к 15 годам лишения свободы ранее судимого 53-летнего местного жителя за покушение на убийство бизнесмена. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить два миллиона рублей потерпевшему.

По данным ведомства, 30 апреля 2013 года фигурант спустился в подземную парковку на Водопроводной улице и выстрелил в голову и шею предпринимателю из самодельного пистолета, после чего скрылся с места преступления. Благодаря помощи врачей мужчина выжил.

Как выяснилось, за убийство ульяновец должен был получить деньги. Он долгое время скрывался заграницей и находился в международном розыске.

Ранее сообщалось, что Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы 24-летнего жителя столицы за покушение на убийство своего ребенка.