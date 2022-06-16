Россиянина осудили на 12 лет за покушение на убийство трехлетнего сына

В Москве суд приговорил к 12 годам колонии мужчину, выкинувшего из окна трехлетнего сына

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы 24-летнего жителя столицы за покушение на убийство своего ребенка. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе московского управления Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 и статье 30.3 («Покушение на убийство малолетнего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

По данным ведомства, 4 августа 2021 года отец в состоянии наркотического опьянения выкинул трехлетнего сына из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Шумилова в Москве и скрылся с места преступления. Вскоре правоохранительные органы задержали его.

У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением в результате падения. В настоящее время ребенок проживает с родной бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура просила приговорить москвича к 14 годам лишения свободы, уточнила «Ленте.ру» представитель столичного ведомства Людмила Нефедова.