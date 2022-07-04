Трехметровую акулу засняли у берега Владивостока

Очевидцы засняли трехметровую акулу возле острова Русский у берега Владивостока

Очевидцы засняли трехметровую акулу в акватории Владивостока. Соответсвующее видео опубликовано в местном Telegram-канале Newsbox24.tv.

По информации издания, биолог Валерий Галько заметил акулу возле острова Русский, расположенного в километре от берега Владивостока. Специалист определил, что это один из самых опасных для человека видов акул — акула-мако. Вдобавок мужчина дал совет, как обезопасить себя от указанного хищника.

«Мако самая быстрая и агрессивная из акул. Чаще всего во время атаки жертва Мако получает сначала мощный удар от тела нападающей акулы, после того как жертва дезориентирована, в ход уже идут зубы, — пояснил он. — Будьте внимательны на воде, не надо заходить в воду, если у вас есть даже маленькие ранки и порезы. Для акулы этот запах крови будет сигналом к атаке. Берегите себя и своих близких».

Ранее в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье заметили оленей-ныряльщиков, которые добывали себе корм необычным для этого вида образом. На кадрах видно, как группа животных пасется на берегу озера. При этом некоторые копытные заходят в воду и погружают в нее голову, а некоторые и почти все тело, чтобы достать со дна гидрофиты — водные растения, которые богаты минералами и полезными веществами.

