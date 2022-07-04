Лавров обвинил НАТО в противодействии вывозу украинского зерна

Лавров заявил, что НАТО хочет использовать кризис с зерном ради внедрения в Черное море

Попытки искусственной эскалации проблемы вывоза украинского зерна являются неприемлемыми, стремление Запада создать механизм контроля вывоза является попыткой внедрения военно-морских сил альянса в Черное море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет никаких проблем с вывозом нашего зерна, наших удобрений, за исключением проблем, созданных западными санкциями, которые, по сути дела, подвергли незаконным ограничениям и вопросы, касающиеся фрахты, оплаты, захода соответствующих судов в порты. А то зерно, которое застряло в украинских портах, находится там по причине отказа [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды разминировать соответствующие территориальные воды, которые они сами и заминировали», — прокомментировал министр противодействие Запада.

Лавров отметил, что, несмотря на имеющиеся способы решить вопрос с вывозом зерна, западные страны сознательно игнорируют попытки России и других стран «безболезненно для всех решить проблему искусственно созданного продовольственного кризиса». Он обвинил НАТО в том, что альянс хочет использовать эту ситуацию чтобы получить контроль над судоходством с украинским зерном.

Ранее стало известно, что турецкая таможня задержала российское грузовое судно, который якобы перевозил украинское зерно. Однако таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать данные о задержании российского судна.