Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров обвинил НАТО в противодействии вывозу украинского зерна

Лавров заявил, что НАТО хочет использовать кризис с зерном ради внедрения в Черное море

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Попытки искусственной эскалации проблемы вывоза украинского зерна являются неприемлемыми, стремление Запада создать механизм контроля вывоза является попыткой внедрения военно-морских сил альянса в Черное море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет никаких проблем с вывозом нашего зерна, наших удобрений, за исключением проблем, созданных западными санкциями, которые, по сути дела, подвергли незаконным ограничениям и вопросы, касающиеся фрахты, оплаты, захода соответствующих судов в порты. А то зерно, которое застряло в украинских портах, находится там по причине отказа [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды разминировать соответствующие территориальные воды, которые они сами и заминировали», — прокомментировал министр противодействие Запада.

Лавров отметил, что, несмотря на имеющиеся способы решить вопрос с вывозом зерна, западные страны сознательно игнорируют попытки России и других стран «безболезненно для всех решить проблему искусственно созданного продовольственного кризиса». Он обвинил НАТО в том, что альянс хочет использовать эту ситуацию чтобы получить контроль над судоходством с украинским зерном.

Ранее стало известно, что турецкая таможня задержала российское грузовое судно, который якобы перевозил украинское зерно. Однако таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать данные о задержании российского судна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Заболевания предложили диагностировать по запаху
Перечислены плюсы и минусы инвестиций в китайские компании из России
Россиянка бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей
Россиянам раскрыли способ отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей
Назван город с лучшими дорогами в России
Врач рассказал о необычном противопоказании для доноров крови
В Чехии признали неготовность Запада к долгой поддержке Украины
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР
Звезды «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.