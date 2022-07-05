Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР

Шахта имени Засядько в Донецке с 66 горняками оказалась обесточена из-за обстрела ВСУ

66 человек оказались заблокированы под землей в шахте имени Засядько вблизи Донецка. Это произошло из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Артиллерийский огонь обесточил шахту, из-за чего десятки горняков не смогли подняться на поверхность.

Ранее украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего двое мирных жителей погибли, а еще двое — получили ранения. Уточнялось, что скончалась женщина 1980 года рождения, она умерла от полученных ранений до приезда врачей. Мужчина 1989 и женщина 1959 годов рождения были госпитализированы.

Кроме того, из-за обстрела произошло возгорание машин на территории автоцентра «КАМАЗ» в том же районе.